Prinses Märtha Louise maakt Noorwegen woest met interview, nationale media slaan hard terug

RoyaltyPrinses Märtha Louise (51) haalt alle krantenkoppen in Noorwegen. De prinses, die drie maanden geleden haar koninklijke rol neerlegde, gaf een uiterst controversieel interview op televisie. Tijdens het gesprek ging Märtha Louise geen onderwerp uit de weg en sprak ze open, eerlijk en bijzonder emotioneel over haar ‘koninklijke lot’. Maar Märtha Louise verloor onmiddellijk het aanzien dat ze zo wanhopig probeerde terug te winnen.

We spoelen terug naar november 2022. Prinses Märtha Louise legt haar officiële functies voor het koningshuis neer. Ze doet dat om een “duidelijker onderscheid” te maken tussen haar koninklijke en private rol. Hoewel de prinses benadrukt dat haar relatie met sjamaan Durek Verrett (47) géén invloed heeft op het besluit, lijkt alles toch op het tegendeel te wezen. Sinds de prinses in 2019 een relatie begon met de Amerikaan, zorgen de twee voortdurend voor ophef met hun spirituele praktijken. Zaken waar men op het paleis in Oslo niet mee in verband gebracht wil worden.

Ondertussen zijn we drie maanden verder en gaf Märtha Louise een groot tv-interview. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat Märtha Louise géén vrede heeft genomen met de situatie. “Ik vond het altijd leuk om die officiële taken te doen”, zegt Märtha Louise, die hoopt dat ze in de toekomst weer officiële functies voor het Noorse koningshuis kan bekleden. “Of ik dat hoop? Ja, als ik de kans krijg, stem ik toe.”

De prinses beweerde daarnaast dat ze afstand moest nemen vanwege dingen die Derek heeft gezegd en de manier waarop hij wordt gepercipieerd. Zelf treft de prinses naar eigen zeggen geen schuld, hoewel ze ook veel commentaar kreeg. “Ik denk dat ik in heel Noorwegen waarschijnlijk degene ben die de meeste kritiek heeft gekregen van allemaal”, zei Märtha Louise. Ze vindt het bijzonder jammer dat ze “alles kwijt is” en brak vervolgens ook in tranen uit.

Overleden ex-man

Tijdens het gesprek kwam ook haar ex-man, Ari Behn, aan bod. Het koppel trouwde in 2002 en verwelkomde samen drie kinderen voordat ze in 2017 hun scheiding aankondigden. Uiteindelijk beroofde Ari Behn - een talentvolle auteur - zichzelf op kerstdag in 2019 van het leven, wat voor een schokgolf in Noorwegen zorgde. Maar nu leek Märtha Louise de schuld van die wanhoopsdaad bij de media te leggen: Martha Louise beweerde dat alle media-aandacht haar ex-man schaadde en stelde dat hij “nooit meer goede kritieken kreeg” na hun huwelijk.

Op de vraag of de Noorse media verantwoordelijk zijn voor de dood van Ari, zei de prinses: “Ze erkennen het zelf. Zijn geestelijke gezondheid hing er sterk van af of hij kritiek kreeg in de media. De pers nam de kritiek aan nadat hij stierf, dat ze misschien een beetje hard tegen hem waren en dat hij alleen maar kritiek kreeg, terwijl hij eigenlijk heel sympathiek persoon was. Dat zeiden ze nooit toen hij bij mij was, dan werd hij gewoon arrogant genoemd.”

Noorse media reageren

Niet alleen de opmerkingen over haar koninklijke leven, maar vooral de uitspraken over de media zetten kwaad bloed in Noorwegen. De reactie van het publiek is vernietigend en zelfs de koepelorganisatie boven de Noorse pers gaf inmiddels een verklaring vrij. “Märtha Louise geeft de Noorse media grotendeels de schuld dat Ari Behn zelfmoord heeft gepleegd. Dat is diep schokkend, zeer oneerlijk en ze heeft geen enkel bewijs. Dit is helemaal niet waar”, reageert Reidun Kjelling Nybø, topvrouw van het zogenaamde ‘Norsk Redaktørforening’.

“We stellen vast dat de prinses kritische uitspraken van mediabronnen en de media zelf door elkaar haalt”, vervolgt de verklaring. “Ze laat het ook klinken alsof het de schuld van de media is dat ze afgelopen najaar afstand heeft gedaan van haar officiële taken. Het is zeer ernstig en zeer verbazend dat ze ervoor kiest om op deze manier alle schuld op de media af te schuiven.”

Slechts 13 procent steun

Ook de hoofdredacteur van de Noorse krant ‘Dagbladet’ publiceerde een scherpe reactie op het interview. “Uiteraard heeft Märtha Louise heeft het recht om haar mening te delen over het leven in een bevoorrechte bubbel, waar maar weinigen van ons over kunnen meespreken”, klonk het. “Maar de pers moet luisteren naar kritiek van iemand die al sinds haar geboorte in de media verschijnt. Het heeft haar ongetwijfeld danig getroffen dat ze zichzelf nu omschrijft als overgevoelig. Maar zelfs een prinses kan niet zomaar sprookjes verzinnen en deze als alternatieve feiten presenteren.”

De bekende Noorse koningshuisexpert Trond Norén Isaksen reageerde dan weer laconiek, door erop te wijzen dat slechts 13 procent van de Noren de prinses steunt als lid van het koningshuis. “Ze beweert dat de media alles verdraaien en ze geeft de media de schuld van alles. Maar een groot deel van het probleem is hier dat ze wel zeer weinig verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen acties of uitspraken.”

Volgens de Noorse media weigeren de prinses, de sjamaan en de koninklijke familie om commentaar te geven op de ontstane opschudding.

