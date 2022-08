Prinses Maria Laura wil huwelijk zonder pottenkijkers: “Burgerlijke ceremonie zal in intieme kring georganiseerd worden”

Royalty Noorse koning Harald weer thuis na ziekenhuis­op­na­me

Koning Harald van Noorwegen is weer thuis. Het Noorse hof laat maandag weten dat de 85-jarige vorst is ontslagen uit het ziekenhuis in Oslo, nadat hij daar sinds vorige week woensdag werd behandeld voor een infectie. In een verklaring over het ontslag laat het Noorse hof weten dat de koning “in goede conditie” is.

8 augustus