Prinses Maria Laura volgt met haar huwelijk het voorbeeld van haar moeder Astrid: “Mooi om te zien dat de traditie wordt voortgezet”

RoyaltyZe wonen en werken in Londen, in alle anonimiteit. Maar prinses Maria Laura (33) en haar Frans-Britse partner William Isvy willen absoluut in Brussel trouwen. Zo ‘low profile’ mogelijk. Met zo min mogelijk pottenkijkers. Maar waarom keert de nicht van koning Filip daarvoor terug naar België, wetende dat ze als lid van de koninklijke familie net hier het meest in de kijker zal lopen? “Ze beseft ook wel dat er interesse in haar is. En op het stadhuis van Brussel wil ze op een symbolische manier haar ouders eren.”