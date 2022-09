Prinses Maria Laura en verloofde vragen familie van Napoleon Bonaparte als getuige

RoyaltyPrinses Maria Laura (34) en haar verloofde William Isvy (31) hebben de namen van hun getuigen voor hun kerkelijk huwelijk bekendgemaakt. Onder hen haar schoonzus Lili en een nichtje die is getrouwd met een nazaat van Napoleon Bonaparte. De dochter van prinses Astrid stapt zaterdag in Brussel in het huwelijksbootje.

BEKIJK OOK: Laatste details over trouw dochter prinses Astrid bekend

De eerste van vijf getuigen is Elisabetta Rosboch von Wolkenstein - roepnaam: Lili. Zij is de Italiaanse echtgenote van Laura’s oudere broer Amedeo. Lili, die daags voor het huwelijk haar 35ste verjaardag viert, en Amedeo (36) trouwden in 2014 in Rome. Hun twee kinderen zijn zaterdag overigens bruidskinderen: Anna Astrid van 6 en Maximilian, die dinsdag 3 is geworden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Lili is getrouwd met Amedeo, de broer van Laura. Hier poseren na de geboorte van hun dochter Anna Astrid in 2018. © BELGA

Olympia Napoleon Bonaparte (34) is de tweede getuige. Zij is een nicht van Laura. De moeder van Olympia, Maria Beatrice, en Laura’s vader, Lorenz, zijn zus en broer.

Olympia trouwde in oktober 2019 met Jean-Christophe Napoleon Bonaparte. Laura was een van de genodigden, net als onder anderen haar ouders Astrid en Lorenz. Jean-Christophe (36) is de achterachterachterneef van Napoleon Bonaparte I, keizer van Frankrijk tussen 1804 en 1814. Jean-Christophe is door zijn grootvader aangewezen als hoofd van het Huis Bonaparte. Naar de mening van Bonapartisten maakt Jean-Christophe aanspraak op de afgeschafte Franse keizerlijke troon, alhoewel ook andere families menen daarop recht te hebben.

Olympia von und zu Arco-Zinneberg heeft ook indrukwekkende roots. Zij is - net als Laura - een kleindochter van Robert, aartshertog van Oostenrijk-Este, en prinses Margherita van Savoye-Aosta. Olympia is voorts de achterkleindochter van Charles I en Zita van Bourbon-Parma, de laatste keizer en keizerin van Oostenrijk. En ook de achterkleindochter van Ludwig III en Maria Theresa van Oostenrijk-Este, de laatste koning en koningin van Beieren.

Ook prinses Astrid (35) en prins Joseph (27) van Liechtenstein zijn gevraagd als getuigen. Astrid is dichte familie van Laura. Zij is dochter van prins Nikolaus van Liechtenstein en prinses Margaretha van Luxemburg. Die Margaretha is een nicht van prinses Astrid en komt nog vaak naar Brussel voor evenementen met de Belgische koninklijke familie. Joseph is dan weer een zoon van prins Alois, de regent die het vorstendom Liechtenstein leidt. De familie van Astrid is close met de “Liechtensteiners”.

De vijfde en laatste getuige is de onbekende Ferdinand Brunet, een vriend uit Londen. Het bruidspaar woont en werk in de Engelse hoofdstad.

(lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maria Laura en William trouwen zaterdag in Brussel, ‘s ochtends voor de wet in het stadhuis en ‘s middags voor de kerk in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. Eerder waren al de namen van de getuigen voor het burgerlijk huwelijk bekendgemaakt. Op het stadhuis zijn de getuigen van Laura haar zussen Luisa (26) en Laetitia (19). William, die uit een gezin van drie komt, rekent op zijn broer en zus.

HERBEKIJK OOK: Prinses Maria Laura stapt in het huwelijksbootje

LEES OOK: