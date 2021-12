Prinses Maria Laura, dochter van prinses Astrid en Lorenz, stapt in huwelijksbootje

Royalty IN BEELD. Koninklij­ke familie komt samen voor kerstcon­cert (maar zonder toeschou­wers)

In het koninklijk paleis in Brussel zijn de opnames gemaakt van het traditionele kerstconcert. Via de sociale media laat het hof weten dat het concert ook dit jaar zonder publiek is vanwege de coronapandemie. Koning Filip (61) en koningin Mathilde (48) willen met het kerstconcert iedereen een hart onder de riem steken tijdens de feestdagen.

22 december