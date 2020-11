Prinses Madeleine van Zweden onder vuur: “Ze verwaarloost haar koninklijke plichten en rukt haar kinderen weg uit een veilige omgeving”

Prins Harry van Engeland is niet de enige die zijn leven in zijn geboorteland achterliet om een zonniger leven in de Verenigde Staten te leiden, ver weg van het koninklijke tumult. Prinses Madeleine van Zweden (38) deed het hem voor. Een aantal keer al zelfs. Het sprankelende jongste lid van de Zweedse koningsclan zocht al een beter leven in London en New York, om zich daarna te settelen in Miami. In tussentijd reisde ze af en toe eens terug naar Stockholm, maar daar leek ze nooit goed te aarden. Nu vertoeft de Zweedse schone al enkele jaren in Miami met haar man Chris O’Neill (46) en kinderen Leonore (6), Nicolas (5) en Adrienne (2). Daar is ze gelukkig, dat kan je afleiden uit een zeldzaam interview met Zweeds weekblad ‘Mama’: “Ik heb nu eindelijk het gevoel dat ik goede vrienden heb, en ik heb vooral een paar aardige moeders op de school van mijn kinderen leren kennen.” Madeleine brengt haar kinderen liever zelf naar school: “In de VS zijn de ouders ongelooflijk aanwezig op de scholen. Ik kon al snel mijn weg in de gemeenschap vinden. Ouder van een student zijn in Amerika is echt een fulltime baan!”