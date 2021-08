Prinses Latifa duikt weer op: campagne voor bevrijding stopgezet na nieuwe foto in IJsland

RoyaltyDe campagne om prinses Latifa (35) van Dubai te bevrijden uit de macht van haar vader - emir Mohammed bin Rasjid Al Maktoem (72) - is stopgezet, nadat een foto werd gepubliceerd waarop ze te zien is in IJsland. Latifa staat op de foto met haar neef en de Britse vrouw Sioned Taylor. Zij geven alvast hoopgevende signalen over de situatie van de prinses.

De neef van de 35-jarige Latifa, Marcus Essabri, zei volgens het campagneteam dat hij blij was haar te zien. “Ik voel me gezegend dat ik tijd met haar kon doorbrengen. Het stelde mij gerust dat ze er goed uitzag en gefocust was op haar doelen”, zou Essabri hebben gezegd volgens de #FreeLatifa-campagne.

De campagne streed de laatste drie jaar om er naar eigen zeggen voor te zorgen dat “prinses Latifa het leven kan leiden dat ze zelf wil.” In het begin van dit jaar bracht de Britse omroep BBC nog beelden naar buiten waarin Latifa zegt dat ze tegen haar wil wordt vastgehouden door haar vader, sjeik Mohammed van Dubai. Dat leidde tot internationale verontwaardiging waarbij de VN opriep tot bewijs dat de 35-jarige Latifa nog in leven was.

Verschillende foto's

Sindsdien zijn er verschillende afbeeldingen van de prinses opgedoken: eerder was ze al met dezelfde Britse vrouw als op de recente foto in IJsland te zien op een afbeelding bij de luchthaven van Madrid. Ook dat beeld moest, net als de nieuwe foto nu, aantonen dat de prinses niet in gevaar verkeert.

Prinses Latifa trok in 2018 voor het eerst de wereldwijde aandacht omdat ze Dubai toen probeerde te ontvluchten voor een nieuw leven in het Westen. De dochter van sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem (72) - die een geschat vermogen van ruim 4,2 miljard euro bezit - liet zich dat jaar vanuit Dubai per auto naar Oman smokkelen en ging vervolgens op een jacht verder. Maar de vluchtpoging eindigde abrupt toen zwaarbewapende commando’s aan boord kwamen, haar drogeerden, vastbonden en haar weer meenamen naar Dubai. De prinses zei toen dat ze “normale dingen wilde doen”, zoals studeren of reizen. Haar vader noemde het “een reddingsactie.”

