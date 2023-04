Prinses Kate veegt haar voeten aan het protocol: “Charles wil moderniseren, zij is zijn trouwste handlanger”

Royalty Frogmore was nog maar het begin: al deze koninklij­ke huizen en paleizen staan op het spel binnen ‘zuinige’ monarchie van Charles

Harry en Meghan kregen het uitzettingsbevel al in de bus: zij moeten Frogmore Cottage in Windsor binnenkort verlaten. Hun verplichte verhuis is slechts het begin van een gedetailleerd stappenplan van Charles om te bezuinigen binnen de monarchie. De koning heeft daarnaast nog verschillende panden 'onder evaluatie’ staan. Hij is niet meer van plan ze te gebruiken als koninklijke residenties die veel geld kosten, maar wél als bron van inkomsten. Dit zijn alle huizen en paleizen die op het spel staan.