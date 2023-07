Prinses Kate kleedt zich al jaren net als koning Charles: “Ze heeft de code gekraakt”

Royalty Taylor Swift wees uitnodi­ging van Meghan Markle af: zangeres wilde niet meewerken aan inmiddels afgespron­gen podcast

Taylor Swift (33) heeft dan wel tal van bekende vriendinnen, maar Meghan Markle (41) is er duidelijk niet één van. Volgens ‘The Wall Street Journal’ heeft de hertogin van Sussex de Amerikaanse zangeres via een handgeschreven briefje uitgenodigd om mee te werken aan haar - inmiddels afgesprongen - podcast ‘Archetypes’. Alleen had Swift zelf daar blijkbaar geen zin in.