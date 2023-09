Prinses Kate bekent kleur sinds het overlijden van de Queen: “Ze laat zien dat het nu aan haar is”

Royalty Eén jaar na haar dood is fortuin van Queen Elizabeth nog niet verdeeld: "650 miljoen, maar één van hen krijgt zeker geen cent”

Het is al één jaar geleden dat Queen Elizabeth II overleed. Op de dag van haar dood liet ze haar gigantische fortuin van 650 miljoen pond na aan haar zoon, koning Charles III (74). Maar het gerucht gaat dat haar rijkdom op de dag van vandaag nog niet verdeeld is over haar nakomelingen. Wat is er aan de hand? “Charles heeft het heft in eigen handen genomen.”