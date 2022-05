Prinses, influencer en rijzende ster: Victoria Federica, het knappe nichtje van koning Felipe, maakt furore in Spanje

Royalty Belgisch Blauw bloed: op bezoek in het kasteel van Louvignies: “De subsidies die je kan krijgen, vallen tegen”

Van prinsen tot gravinnen en baronnen: in ons land loopt er nog steeds heel wat ‘blauw bloed’ rond. Wie zijn ze, hoe leven ze en waar wonen ze? In deze nieuwe reeks gaan we op bezoek bij de Belgische adel, met vandaag: het sprookjesslot van Louvignies, dat verborgen ligt tussen de Henegouwse heuvels. In 1971 liet de kinderloze gravin Albertine de Villegas de Saint Pierre het kasteel na aan haar kozijn, baron Jean-Marie de Moreau die haar naam aan de zijne toevoegde. Anno 2022 ontfermt zijn energieke dochter, jonkvrouw Florence (55), zich over zijn uitdagende erfenis. “Zelfs als een man mij doodgraag ziet, hangt de schaduw van Louvignies altijd over onze relatie.”

