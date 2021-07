Prinses Eugenie schrapt doop van zoontje op laatste moment vanwege corona

De plechtigheden werden volgens verschillende media op het laatste moment geschrapt omdat de prinses “doodsbang” was om besmet te geraken met het virus. Zo zou één van de gasten - net voor die arriveerde - positief hebben getest en een melding gekregen hebben van de Britse Covid-app, waarna meteen werd beslist om het hele gebeuren af te blazen.

De doop had afgelopen zaterdag moeten plaatsvinden in de ‘Royal Chapel of All Saints’ in Berkshire. Het gebeuren zou om 12u van start gaan en bestond uit een intieme ceremonie en een besloten afterparty in de Royal Lodge. Er stonden volgens de Britse media minder dan 30 mensen op de gastenlijst, al zouden ook de Queen, prins Andrew en Sarah Ferguson van de partij geweest zijn. Tevens zouden ook de zwangere prinses Beatrice (32) en haar man Edoardo Mapelli Mozzi (38) niet ontbroken hebben.

Van feestelijkheden bleek dus echter geen sprake. “Een gast testte positief en werd opgeroepen voor contacttracing, daarom kon niemand bijeenkomen”, zegt een getuige in The Sun. “Als gevolg hiervan hebben ze de receptie en het feest na afloop in Royal Lodge, het huis van prins Andrew, afgeblazen. Hoewel de ouders van de koningin en Eugenie, Fergie en prins Andrew, allemaal aanwezig waren geweest.”

Negende achterkleinkind

Eugenie is op 9 februari bevallen van een gezond zoontje. “Moeder en kind stellen het heel goed”, klonk het toen in een statement van het paleis. “De koningin en prins Philip zijn erg blij met dit nieuws. Het is hun negende achterkleinkind.”

Eugenie deelde op de dag van de geboorte zelf al een foto van haar zoon op Instagram, waarop enkel zijn handje te zien was. Daarmee brak ze het koninklijke protocol, want het is gebruikelijk dat de eerste foto’s van een ‘royal baby’ gemaakt worden op de trappen van het ziekenhuis. Het was dan ook niet erg verrassend dat er helemaal geen fotoshoot plaatsvond aan de deur van het Portland Hospital in Londen, waar Eugenie opgenomen was. Het is niet toevallig dat Eugenie voor dit ziekenhuis koos. Niet alleen vele celebs - zoals Victoria Beckham, Kate Winslet en Emma Thompson - maar ook Eugenie’s eigen moeder, Sarah Ferguson, kregen daar hun kinderen.

LEES OOK: