Prinses Eugenie deelt foto’s van zoontje August op haar verjaardag: “Hij is het mooiste cadeau ooit”

“Bedankt voor alle lieve verjaardagswensen”, schrijft ze bij enkele kiekjes op Instagram. “Ik kreeg het mooiste cadeau waar ik ooit om had kunnen vragen.” Daarmee bedoelt ze natuurlijk haar babyzoontje August, die ze op 9 februari samen kreeg met haar echtgenoot Jack Brooksbank (34). Op de foto’s zien we hoe het kind in een truitje is gewikkeld met zijn naam op. Erg schattig, zo menen haar vele volgers op het sociale medium. Op de tweede foto laat ze ook een stukje van Augusts gezicht zien, terwijl hij over de schouders van zijn papa kijkt.

Royaltyfans zijn blij, want ze bleven even op hun honger zitten wat foto’s van de baby betrof. Eugenie deelde op de dag van de geboorte zelf wel een foto van haar zoon op Instagram, maar daarop was enkel het handje te zien. Daarmee brak ze eigenlijk het koninklijke protocol, want het is gebruikelijk dat de eerste foto’s van een ‘royal baby’ gemaakt worden op de trappen van het ziekenhuis. Maar er vond geen fotoshoot plaats aan de deur van het Portland Hospital in Londen, waar Eugenie opgenomen was. In plaats daarvan verliet het koppel discreet het gebouw: in hun Range Rover reden ze rechtstreeks uit de garage.