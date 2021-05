Prinses Elisabeth marcheert in de parade tijdens onze nationale feestdag

Vorig jaar vond er geen 21 juli-parade plaats. In plaats daarvan besloot de regering een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers van Covid-19 en de verschillende zorgkundigen die aan de frontlinie stonden tijdens de coronapandemie. Bijna 25.000 Belgen lieten het leven door het virus sinds het begin van de epidemie. Nu de vaccinatiecampagne in volle vaart bezig is, kunnen we stilaan weer hopen op betere tijden. De 21 juli-parade belooft dan ook een speciale editie te worden, zeker voor koning Filip (61) en koningin Mathilde (48). In tegenstelling tot 21 juli 2020, toen er enkel een strikt ceremoniële viering was, is er dit keer een echte parade gepland. Niemand minder dan de oudste dochter van ons koninklijke echtpaar, prinses Elisabeth, marcheert voor het eerst mee in de parade omdat ze in haar laatste opleidingsjaar aan de Koninklijke Militaire Academie.