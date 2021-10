Prinses Elisabeth gespot op traditionele ‘Matriculation Day’

Royalty Man van prinses Beatrice verklapt: “Queen Elizabeth heeft geheime tunnel naar één van de beste bars in Londen”

4 oktober De Britse Queen (95) kan gebruik maken van een geheime ondergrondse tunnel om haar dorst te lessen. Dat heeft Jack Brooksbank (35), de echtgenoot van prinses Beatrice, volgens The Sun verklapt tijdens een koninklijke receptie. Volgens Brooksbank komt de tunnel uit in de zogenaamde Dukes Bar van het St. James’s Palace, één van de oudste koninklijke paleizen in Londen.