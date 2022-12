Prinses Elisabeth gaat in heel Europa over de tongen: “Maar het echte werk als troonopvolger moet nog beginnen”

Royalty Zelden zijn prinsessen zo informeel: Spaanse konings­huis deelt opvallende kerstkaart

Op de kerstkaart van de Spaanse koninklijke familie prijkt dit jaar een foto van de prinsessen Leonor (17) en Sofía (15). De dochters van koning Felipe (54) en koningin Letizia (50) werden in de tuinen van het Zarzuela-paleis in Madrid gefotografeerd, met herfstbladeren op de achtergrond. “Met deze zeer informele looks, met truien en spijkerbroeken, hebben de prinsessen onze aandacht getrokken”, klinkt het lovend in de Spaanse pers.

13 december