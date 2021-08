Prinses Elisabeth gaat ‘History & Politics’ studeren aan de universiteit van Oxford

Beste school in Europa

Oxford University ligt in Groot-Brittannië en staat op de tweede plaats in de wereldwijde rangschikking van universiteiten, vlak onder de Amerikaanse school Massachusetts Institute of Technology (MIT) en vlak boven de University of Stanford. In feite gaat het dus om de beste Europese school die er is. Lincoln College is één van de kleinere colleges van de universiteit, met in totaal ongeveer 600 studenten. Prinses Elisabeth start in oktober. De opleiding duurt drie jaar. De prinses zal volgens het paleis regelmatig terugkeren naar België en ook “betrokken blijven bij het Belgische publieke leven”.