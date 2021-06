Prinses Elisabeth bijna klaar met militaire opleiding: “Er wordt al druk nagedacht over haar toekomstige partner”

Royalty Prinses Diana verklaarde ooit: “Mannen willen mij niet omwille van mijn bagage”

12:38 Ze zou 1 juli zestig jaar geworden zijn, maar prinses Diana kreeg nooit de kans haar ware liefde te vinden. Veel geluk in relaties heeft ze nooit gekend. Haar laatste, kortstondige affaire mondde zelfs uit in haar dood. “Ze was eenzaam in de liefde”, vertelt journaliste Petronella Wyatt in The Sun. Zij en Diana dineerden twee jaar voor haar dood samen in het huis van een gemeenschappelijke vriend in Londen. Ze hadden een gesprek dat “de saaiheid van het leven verlichtte” en waarin Diana haar eenzame liefdesleven verklaarde.