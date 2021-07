Prinses Elisabeth beëindigt eerste deel van militaire training: “Ik heb me enorm moeten aanpassen”

Kroonprinses Elisabeth begon een jaar geleden aan de opleiding Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Daarvoor moest ze eerst een erg intensief trainingskamp van vier weken overleven, met op de agenda onder andere een dagelijkse sessie pompen en lessen in karabijnschieten. Elisabeth slaagde in dat trainingskamp en mocht aan de opleiding beginnen. “Elisabeth volgt slechts een klein onderdeel van de studie Sociale en Militaire Wetenschappen, want die opleiding neemt normaal vijf jaar in beslag”, legde Jo De Poorter (54), expert in koningshuizen en communicatie, eerder al uit. “In dat jaar krijgt ze een heel brede waaier aan vakken mee, zo staan op haar curriculum onder andere cursussen rond kansberekening, maar ook psychologie en sociologie. Daarnaast krijgt ze ook les in ‘burgerzin’ en ‘leiderschap’, vaardigheden die niet onbelangrijk zijn voor een toekomstige koningin.”