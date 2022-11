Prinses Diana was stikjaloers op de hare, die van Astrid had weinig respect: dit zijn de kindermeisjes van de royals

Film Lady Anne Glenconner, trouwe vriendin van prinses Margaret, hekelt ‘The Crown’: “Het maakt me zo boos”

Lady Anne Glenconner (90), vriendin en hofdame van wijlen prinses Margaret, doet in een gesprek met ‘BBC Radio 4’s Woman’s Hour’ haar boekje open over de Netflixserie ‘The Crown’. “Het is volledig verzonnen.”

25 november