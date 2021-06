Prinses Diana verklaarde ooit: “Mannen willen mij niet wegens mijn bagage”

RoyaltyZe zou 1 juli zestig jaar geworden zijn, maar prinses Diana kreeg nooit de kans haar ware liefde te vinden. Veel geluk in relaties heeft ze nooit gekend. Haar laatste, kortstondige affaire mondde zelfs uit in haar dood. “Ze was eenzaam in de liefde”, vertelt journaliste Petronella Wyatt in The Sun. Zij en Diana dineerden twee jaar voor haar dood samen in het huis van een gemeenschappelijke vriend in Londen. Ze hadden een gesprek dat “de saaiheid van het leven verlichtte” en waarin Diana haar eenzame liefdesleven verklaarde.

Het was de zomer van 1995. Wyatt en Diana waren beide aanwezig op een gezellig etentje van een vriend in Londen. De twee hadden elkaar ooit al ontmoet, maar nooit echt gesproken. Tot die avond. “Diana was stilletjes binnengeglipt. Ze hield de zaal in haar greep met iets wat een gewone beroemdheid niet kan evenaren”, vertelt Wyatt. “Nadat we aan tafel waren gegaan en koude asperges en gepocheerde zalm hadden gegeten, schoof Diana haar stoel naast de mijne. Ze rook naar rozengeur en haar glimlach was verblindend.” Voor Wyatt werd Diana’s doel al snel duidelijk. “Ze wist dat ik journalist was en wilde me voor zich winnen, maar ze wist ook dat ik vrijgezel was, net als zijzelf - ik was me toen slechts vaag bewust van haar relatie met de chirurg Hasnat Khan - en leek advies te willen.”

“Diana was eenzaam in de liefde”, herinnert Wyatt zich. Toch had ze een waaier aan mannen waaruit ze kon kiezen, “maar wat voor mannen”. Denk maar aan haar korte affaire met Dodi Fayed, een miljardairszoon, producer en jetsetter, die samen met Diana stierf in het auto-ongeluk in 1997. Dodi ging uit met verschillende beroemde vrouwen en was naar verluidt verloofd met model Kelly Fisher op het moment dat hij Diana ontmoette. Er is veel discussie over hoe serieus zijn relatie met de prinses was op het moment van hun dood. Voor Wyatt was het de avond van het diner duidelijk: Diana was op zoek naar iemand om mee te praten “en toevallig was ik daar. ‘De meeste fatsoenlijke mannen worden door mij afgeschrikt,’ vertrouwde Diana me toe met haar heldere, bijna kinderlijke stem. ‘Je weet wel, mijn situatie en alle bagage die daarbij hoort’.” Daarmee verwees ze naar haar eetstoornis, maar ook naar de psychologische problemen die haar mislukte huwelijk met Charles en haar leven binnen de koninklijke familie met zich hadden meegebracht.

Op de vraag of ze ooit opnieuw wilde trouwen, was de prinses heel duidelijk: “Geen sprake van. Maar ik zou wel een paar dingen opnieuw willen doen.” Ze draaide haar hoofd in een moment van kameraadschap richting Wyatt. “Jij schijnt het ook moeilijk te vinden mannen te ontmoeten. We hebben niet veel geluk, hè?” Want na haar scheiding draaiden ook haar daaropvolgende relaties nooit uit op iets serieus.

LEES OOK: