Prinses Diana overwoog filmcarrière en speelde bijna in ‘The Bodyguard’-vervolg: “Ze vroeg: ‘Gaan we een kusscène hebben?’”

Net zoals haar jongste zoon Harry koesterde Diana een nauwe band met de Verenigde Staten. Voor ze stierf in 1997 maakte ze naar verluidt zelfs plannen om richting daar te verhuizen. Volgens Stewart Pearce, Diana’s persoonlijke coach, stonden er zelfs nog grotere doelen op de planning. Ze zou haar intrede willen gemaakt hebben in de filmindustrie. Lady Di wilde zelf documentaires en films maken. “Zij zou achter de camera’s zijn gebleven”, aldus Pearce aan ‘The Mirror’. “Ze wist dat ze als persoon beter was achter de camera’s dan ervoor.” Daarbij is haar coach ervan overtuigd dat Diana heel wat in haar mars had. “Ik weet dat ze gemakkelijk haar doelen zou behaald hebben.”