“Prinses Diana noemde de Queen al ‘tante Lilibet’”

Royalty Prinses Elisabeth beëindigt eerste deel van militair zomerkamp: “Ik heb me enorm moeten aanpassen”

9 juli Sinds september ondervindt prinses Elisabeth aan de lijve wat het is om militair te zijn. De kroonprinses ging een jaar studeren aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel. Ze volgde niet de volledige officiersopleiding, maar alleen het eerste jaar. De opleiding wordt afgesloten met een zomerkamp, dat intussen halfweg is. In een korte reactie liet de prinses weten hoe ze het voorbije jaar ervaren heeft.