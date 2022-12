Prinses Diana had een pesthekel aan feestdagen bij de royals: “Ze sloot zich constant op in haar kamer”

Update Charles breekt met traditie: kersttoe­spraak in St George’s Chapel, waar Queen begraven werd

De Britse koning Charles houdt zijn eerste kersttoespraak in de St George’s Chapel in Windsor Castle, waar zijn moeder is begraven. Dat blijkt uit een foto van de toespraak die vrijdagavond is vrijgegeven aan Britse media. De koning breekt zo met het verleden, want Queen Elizabeth nam haar toespraak jaarlijks op in buitenverblijf Sandringham.

24 december