Prinses Diana had bloedhekel aan haar kindermeisje: “Ze was ervan overtuigd dat Tiggy zwanger was van Charles”

Het voorval vond plaats in de jaren 90, toen Charles en Diana nog wel getrouwd waren, maar eigenlijk al een punt achter hun relatie hadden gezet. Om de zorg voor de kinderen - prinsen William en Harry - mee op te vagen in afwezigheid van Diana, nam Charles een kindermeisje in dienst. Zij kon op hen letten op de momenten dat hij officiële koninklijke taken moest uitvoeren. Diana was vanaf het begin al geen fan van Tiggy. Aanvankelijk omdat ze het hele idee van kindermeisjes maar niets vond. Ze wilde haar kinderen zoveel mogelijk zélf opvoeden. Maar zelfs zij moest toegeven dat haar koninklijke verantwoordelijkheden dat soms in de weg stonden.