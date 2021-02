Prinses Diana beschermde haar nichtjes tijdens strandincident: “Ze maakte er een spelletje van”

Royalty“Pas later begrepen we wat haar verlies betekende voor de wereld.” Dat vertellen Lady Eliza en Lady Amelia, de nichtjes van wijlen prinses Diana, in een interview met het Britse magazine Tatler. De 28-jarige tweeling was net vijf jaar oud toen hun tante overleed, maar de zussen herinneren zich nog goed hoe ongelofelijk warm, moederlijk en liefdevol ze was.

Op de cover van Tatler pronken de 28-jarige nichtjes van prinses Diana. In een openhartig interview halen ze een aantal herinneringen aan hun tante naar boven. Lady Eliza en Lady Amelia zijn de dochters van Lady Di’s broer Charles Spencer en waren pas vijf jaar toen hun tante in een auto-ongeluk in Parijs overleed. Ondanks het feit dat ze zo jong waren, herinneren ze zich nog goed wat een speciale band de prinses met kinderen had. “Ze deed altijd haar best om contact te maken met ons en had een talent voor het lezen van kinderharten”, vertelt de tweeling.

Volledig scherm Prinses Diana. © ANP

Eliza en Amelia groeiden op in Zuid-Afrika. Beiden herinneren zich een incident op het strand van Noordhoek, toen hun tante op bezoek kwam en ze benaderd werden door een fotograaf. “Het was natuurlijk best beangstigend voor ons, zo jong en niet begrijpend wat er gebeurde. Maar zij maakte er een spelletje van: ‘Wie het eerst terug bij de auto kon komen’, riep ze. Het was verbazingwekkend hoe ze ons op zo’n manier beschermde dat we ons veilig en niet bang voelden”, aldus Eliza. “We hadden geen idee wat ze op dat moment aan het doen was.”

Als kind beseften de twee wel wat voor impact het verlies van Diana op hun vader had, maar pas later drong het tot hen door wat de betekenis van haar verlies op de wereld was. Hoewel Lady Eliza en Lady Amelia met hun moeder opgroeiden in Zuid-Afrika, hebben ze een speciale band met Althorp, waar het statige landgoed van de Spencers ligt. “Het is echt een speciale en mooie plek. We hebben de eerste drie jaar van ons leven daar doorgebracht, we hebben het als kind verkend en ontdekt, en we maken deel uit van een lange generatie van Spencers die er hebben gewoond, het heeft altijd als een andere thuis gevoeld”, vervolgt Eliza. “En natuurlijk roept het herinneringen op aan de familiekerstfeesten in onze kindertijd, met onze grote familie samen.”

