Prinses Delphine woont voor het eerst jaarlijkse bijeenkomst van koninklijke familie bij: “Ze is hier volledig op haar plaats”

Positief antwoord

Het is de eerste keer dat prinses Delphine na het vonnis in oktober vorig jaar een jaarlijkse bijeenkomst van de koninklijke familie bijwoont, bevestigt een woordvoerder van het paleis. Eerder had ze wel al een ontmoeting met haar halfbroer, koning Filip, in het kasteel van Laken en ontmoette ze koning Albert en Paola op het kasteel Belvédère. Ook bij deze jaarlijkse activiteit was de prinses dus welkom. “Ze is uitgenodigd geweest, net zoals bijvoorbeeld prinses Astrid", laat het paleis weten. “En ze heeft positief geantwoord op die uitnodiging. Dit is een privéactiviteit met een publiek karakter. Prinses Delphine is hier uiteraard volledig op haar plaats."