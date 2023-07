Prinses Delphine woont herdenkingsdienst voor koning Boudewijn bij

Royalty IN BEELD. Thaise koning viert verjaardag nog eens in eigen land, maar waar is zijn 'ingestorte' dochter?

Koning Vajiralongkorn - die door het leven gaat als Rama X - heeft in het koninklijk paleis in Bangkok zijn verjaardag gevierd. De Thaise vorst is 71 jaar oud geworden. Veel familieleden waren aanwezig tijdens de vieringen, maar er werd met geen woord gerept over prinses Bajrakitiyabha (44), die sinds december vorig jaar in het ziekenhuis ligt.