Prinses Delphine voor het eerst samen met Albert bij plechtigheid, voormalige koning bijzonder slecht te been

RoyaltyDe Belgische royals kwamen vandaag samen voor de jaarlijkste eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie, in de Sint-Elisabethkerk van Laken. Het was de eerste keer dat prinses Delphine samen met koning Albert zo’n plechtigheid bijwoonde. Ook prinses Claire was na lange tijd uit de spotlights weer van de partij.

Royalty-fans verzamelden zich vanochtend massaal voor de poorten van de kerk. “Er is veel meer belangstelling dan vorige jaren”, klonk het bij een paleismedewerker. “Uiteraard door de aanwezigheid van Delphine.”

“De kans is klein dat de koninklijke familie ooit nog op deze manier naar buiten zal treden”, ging het verder. Het wordt misschien dus het laatste jaar waarin alle royals hier samen zullen zijn. “Albert en Paola worden al een dagje ouder, maar ze wilden dit dit jaar toch nog doen.” Dat laatste werd meteen duidelijk toen Albert arriveerde. De koning was opvallend slecht te been. Bij het binnengaan van de kerk had hij naast zijn wandelstok ook echtgenote Paola nodig om hem te ondersteunen. Bovendien had hij een grote pleister op zijn hoofd. Waarschijnlijk heeft de koning daar een pigmentvlekje laten verwijderen. Na de dienst stapte hij meteen in de auto, te uitgeput om het publiek nog te begroeten. Zijn vrouw nam nog wel bloemen in ontvangst.

Volledig scherm Jim O'Hare en prinses Delphine © BELGA

Vandaag kregen we ook een primeur te zien: prinses Delphine woonde voor het eerst een viering bij in bijzijn van haar vader. Zij was erg in haar nopjes om bij zo’n koninklijke aangelegenheid aanwezig te mogen zijn. Ze aanvaardde achteraf ook gretig bloemen van omstaanders. Met koning Albert wisselde ze echter geen woord.

Volledig scherm Claire en Laurent © BELGA

Ook prinses Claire, de echtgenote van prins Laurent, was voor het eerst in lange tijd in het openbaar te zien. Zij vocht in alle stilte tegen kanker. Laurent en Claire vormden vandaag een verenigd front, en poseerden zelfs voor de camera’s. Zo drukken ze alle twijfels over hun relatie ook meteen de kop in.

Volledig scherm Royalty-fans verzamelen zich aan de kerk van Laken. © BELGA