Prinses Delphine verkoopt draagbare kunst van 1.550 euro per stuk: “Mensen denken dat ik nu alleen nog in de zetel zit en bonbons eet”

Hoogheid, u ontwierp al oorbellen en sjaals. Nu zijn er de jurken en een blouse. Maar u noemt het geen mode. Waarom?

Prinses Delphine: “Omdat de jurken niet een bepaalde snit hebben die over 30 jaar niet meer in de mode zal zijn. Het zijn eenvoudige en tijdloze ontwerpen in drie maten. Er zit een riem bij waarmee je je taille kan accentueren maar die je ook rond je nek of in je haar kan dragen. De kleren zijn gemaakt van zijde. Dat is zo’n zacht materiaal. Vrouwen moeten tegenwoordig zo stoer zijn, dat we onze vrouwelijkheid vergeten. Als je iets in zijde aan hebt, kan je tegelijk vrouwelijk en zelfzeker zijn. De kleuren en de graffiti zorgen dat je opgemerkt wordt als je over straat loopt. Het zijn statement dresses. Ik hoop dat deze jurken de vrouwen die ze dragen, zelfvertrouwen geven.”