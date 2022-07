Prinses Delphine vereert Tomorrowland met een bezoek: “Ik ben een heel grote fan van technomuziek”

In ‘Dancing With The Stars’ vertelde ze al dat ze graag een feestje meepikt, en vandaag voegt prinses Delphine (54) de daad bij het woord. “Als mijn man en ik naar een familiefeestje gaan of een evenement waar er gedanst kan worden, laten we ons wel gaan. Dan amuseren we ons.” Een bezoekje aan Tomorrowland, in het gezelschap van haar partner Jim O’Hare (een Iers-Amerikaanse zakenman, red.), kon dan ook niet op de agenda ontbreken. De prinses - die voor de gelegenheid een zelfontworpen blouse, jeansrok en hippe laarzen droeg - en haar man kochten bovendien zelf hun tickets, zo graag wilden ze erbij zijn. “Ik kan niet wachten om het terrein op te gaan”, klinkt het bij de prinses. “Ik ben hier écht om te dansen, en ben een heel grote fan van technomuziek. Als ik ga lopen of in de badkamer sta, is dat hetgeen wat ik opzet.”