Prinses Delphine openhartig over strijd tegen anorexia: "Ik denk dat het mijn manier was om controle te behouden”

Na een jarenlange juridische strijd heeft Delphine haar doel bereikt. Haar vader heeft haar erkend. De man die er zo vaak was in haar jeugd, maar van wie ze tot haar zeventiende niet eens wist dat hij haar papa was. Hij kwam hen bezoeken in Ukkel, waar hij langs een ondergrondse parking naar het appartement van zijn minnares Sybille ging. “Hij hield van muziek en maakte cassettes voor mijn moeder en mij. Hij deed alsof hij dj was en hij zette alle soorten muziek op die cassettes. Wij speelden die dan samen in de wagen af, onderweg naar Frankrijk.” Delphine, haar moeder Sybille en Albert - of Papillon (vlinder), zoals ze hem noemden - maakten vanaf de Franse kust rondvaarten op het jacht van de toenmalige prins. “Dat was héél fijn, hij met zijn vrienden en met vrienden van mijn moeder. Maar hoewel iedereen op de boot al wist dat ik Albert zijn dochter was, was ik de enige die niet op de hoogte was. Eigenlijk was dat een beetje dom.”