Prinses Delphine openhartig over familiebanden: “Je kan je niet zomaar ontdoen van een kind, eens je het hebt”

Royalty Prins Harry heeft geen spijt van explosieve memoires: “Het was verlossend om over zijn trauma’s te schrijven”

Na maanden van schrijfwerk en aanpassingen, nadert het moment dat prins Harry’s (38) langverwachte memoires in de winkelrekken komen te liggen. Het boek belooft alvast enkele sappige verhalen te bevatten, wat de Britse koninklijke familie hoogstwaarschijnlijk een zekere angst inboezemt. Maar ondanks alles, vond Harry het wel “verlossend” om over zijn traumatische jeugd te schrijven. Dat vertelt een koninklijke informant aan US Weekly.

3 november