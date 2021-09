Prinses Delphine onthult lintje van Pink Ribbon

Oktober is opnieuw borstkankermaand, en ook dit jaar gaat dat gepaard met een campagne van Pink Ribbon. Dit keer mocht prinses Delphine het bekende lintje ontwerpen, het zevende al. De prinses, die ook kunstenares is, zette de Love Line op het kleinood, een van de bekendste thema’s in haar kunstwerken. “Bij borstkanker zijn we allemaal betrokken partij, om te luisteren, empathie en geduld te tonen, te zorgen. ‘Love’ betekent voor mij ‘wij allemaal’, en niet alleen de persoon die ziek is”, vertelde prinses Delphine tijdens de officiële voorstelling van het lintje.

Het lintje is vanaf 20 september in ruim 900 winkels in België te koop voor 3 euro, waarvan er 2 rechtstreeks naar het goede doel gaan. Pink Ribbon zamelt fondsen in om preventie en vroegtijdige opsporing van borstkanker aan te moedigen en om de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving te verbeteren. Om de jaarlijkse campagne extra kracht bij te zetten wordt dit jaar ook het Atomium in Brussel verlicht.

Borstkanker is wereldwijd de meest vastgestelde kanker sinds de ziekte longkanker in 2020 voorbijstak. De Stichting Kankerregister vreest dat door de coronapandemie 4 procent van de borstkankerdiagnoses nog niet gesteld is, omdat de preventieve screening op een lager pitje stond. De Stichting wil nog onderzoeken welke impact dat heeft gehad op het stadium waarin de tumoren werden vastgesteld, de behandeling die nadien nodig was en de uiteindelijke uitkomst voor de patiënten.

Volledig scherm Delphine onthult haar lintje. © Pink Ribbon

