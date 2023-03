Prinses Delphine getuigt opnieuw openhartig over eetstoornis: “Ik woog nog maar 28 kilo”

Kunstschool

In ‘Delphine: mijn verhaal’, de driedelige docureeks over het leven van de prinses, vertelde Delphine ook al openhartig over haar eetstoornis. “Ik denk dat het mijn manier was om controle te behouden. Omdat alles rondom mij al oncontroleerbaar was. Ik was toen 13 of 14 jaar oud”, klonk het in de reeks, die in januari vorig jaar op Eén te zien was. “De dokters vertelden mijn moeder dat mijn hart verzwakt was, omdat ik te mager was en veel ondergewicht had. Er bleef niet veel van mij over.”