Prinses Charlotte steelt de show tijdens bezoek aan Commonwealth Games met ouders William en Kate

Populari­teit van Deense kroonprin­ses Mary en Frederik opvallend gedaald

Ze behoren tot de meest geliefde royals in Europa, maar in Denemarken is de populariteit van kroonprins Frederik (54) en kroonprinses Mary (50) opvallend genoeg gedaald. Volgens een nieuwe enquête, die gepubliceerd werd in de Deense krant ‘B.T.’, kunnen de prins en zijn vrouw op minder goedkeuring rekenen dan begin dit jaar. De daling is wellicht een gevolg van het schandaal op de school van hun kinderen.

