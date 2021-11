Prinses Charlène woont nationale feestdag in Monaco niet bij: “Ze herstelt op geheime locatie van mysterieuze aandoening”

Royalty Meghan was medewer­king aan biografie ‘vergeten’

Meghan (40) en haar man prins Harry (37) hebben toch hun medewerking verleend aan de biografie ‘Finding Freedom’. De hertogin van Sussex, die eerder steevast bleef ontkennen dat dit het geval was, heeft woensdag in een schriftelijke verklaring in de rechtbank laten weten dat ze dat was ‘vergeten’.

11 november