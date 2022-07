Prinses Charlene van Monaco verrast toeristen en gaat met brede glimlach op de foto

IN BEELD. Prinses Charlene woont voor het eerst in drie jaar weer Grand Prix van Monaco bij

De vrouw van prins Albert (64) ziet er volgens royaltyfans opvallend gelukkig uit op de beelden. Ze glimlacht breed en was duidelijk geamuseerd tijdens het maken van de selfies met toeristen. Charlene maakt ook steeds meer haar opwachting, sinds ze in maart weer terugkeerde naar Monaco. De prinses sukkelde het afgelopen jaar met haar gezondheid en werd in haar geboorteland Zuid-Afrika meerdere keren geopereerd vanwege een oor-, neus- en keelontsteking.