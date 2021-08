Prinses Charlène van Monaco onherkenbaar in videogesprek

Prinses Charlène zit nu al vijf maanden in haar thuisland Zuid-Afrika, waar ze in mei een begrafenis bijwoonde. De prinses zal pas in oktober terugkeren naar Monaco, of dat is althans waar zij op hoopt. Charlène liep in het land een hardnekkige oor-, neus- en keelinfectie op. Op de beelden van het interview met het radiostation South Africa Radio 702 is ook te zien dat ze zich niet top voelt, want haar gezicht is opgezwollen en de prinses heeft ook grote wallen.