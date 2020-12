Prinses Charlène van Monaco kiest opvallend nieuw kapsel

Een opgeschoren kapsel, het is niet bepaald een typische look voor een prinses. Maar kijk: Charlene van Monaco kwam er woensdag toch mee naar buiten toen ze kerstcadeautjes uitdeelde aan hoopvolle kinderen - een jaarlijkse traditie in Monaco. Het is een groot verschil met de brave blonde bob, waar Charlène al jaren voor kiest.

“Wat een verrassing", klonk het dan ook op het evenement. “Een bizarre, punk-stijl." Waarom Charlène nu precies dat kapsel uitkoos, is niet geweten. Mogelijk maakt ze simpelweg van de lockdown gebruik om wat te experimenteren, andere bronnen opperen dan weer dat ze het doet om haar schoonfamilie - met wie ze niet bepaald goed overweg komt - op stang te jagen. Zo sneerde Christa Mayrhofer-Dukor, nicht van Albert, onlangs nog: “Charlène is niet lelijk, maar Grace was van een heel andere klasse. Ze had uitstraling, was elegant, liefdevol, fantastisch, iedereen lag aan haar voeten.”