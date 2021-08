Prinses Charlène van Monaco herenigd: Albert en gezin brengen haar bezoek in Zuid-Afrika

“Lange en pijnlijk weg”

Charlene vertrok in mei naar Zuid-Afrika omdat de prinses zich inzet voor natuurbehoud en strijdt tegen de jacht op neushoorns. Ze werd echter plots ziek en moest worden opgenomen in het ziekenhuis, waar de ernstige infectie werd vastgesteld. “Ik mis mijn man en kinderen heel erg”, reageerde ze toen. “Wat extreem moeilijk voor me was, was toen mijn medische team mij vertelde dat ik niet naar huis kon voor mijn huwelijksjubileum. Albert is mijn rots en kracht en zonder zijn liefde en steun had ik deze pijnlijke tijd niet kunnen doorstaan.”