“Prinses Charlène moederziel alleen op 44ste verjaardag”

Het filmpje was eigenlijk gemaakt door de liefdadigheidsstichting van de prinses, de Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa, en bevatte foto’s uit haar kindertijd en andere belangrijke momenten uit haar leven. Zo passeerden haar Olympische zwemcarrière, haar huwelijk met prins Albert en de geboorte van tweeling Jacques en Gabriella (7) de revue. “Gefeliciteerd met je verjaardag, prinses Charlène!”, schreef de stichting. “We eren je omdat je je altijd inzet om het leven van mensen over de hele wereld te veranderen. Je passie en toewijding om levens te redden en te veranderen is echt een inspiratie. We vertrouwen erop dat deze video met hoogtepunten je eraan herinnert hoe geliefd en gewaardeerd je bent.”

Charlène deelde de video ook op haar eigen Instagram-pagina, vergezeld door een hartje. Haar 44ste verjaardag was de zoveelste festiviteit die ze zonder haar gezin moest vieren. Eerder miste de prinses ook al de zevende verjaardag van haar tweeling. Albert bracht wel een bezoek aan z’n echtgenote tijdens de kerstdagen.

Charlène verblijft momenteel op een geheime locatie buiten Monaco om te revalideren, nadat ze meerdere keren in Zuid-Afrika geopereerd moest worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie. In november keerde ze na maanden eindelijk terug naar haar gezin, maar bij haar thuiskomst bleek dat ze zowel mentaal als fysiek oververmoeid was. Ze vertrok daarom meteen naar een kliniek om te herstellen.

Veel gewicht verloren

Prins Albert bleef vaag over de gezondheidsproblemen van z'n echtgenote, maar vertelde vorig jaar wel dat ze emotioneel en fysiek compleet uitgeput is. In een verklaring liet het paleis vorige maand nog weten dat de toestand van de prinses verbetert, maar dat het “nog een paar maanden kan duren voordat ze volledig hersteld is”.

Omdat er al lange tijd geruchten de ronde doen over ernstige huwelijksproblemen, beklemtoonde Albert dat alles tussen het stel koek en ei is. “Dit heeft niets met onze relatie te maken. We hebben geen problemen. Charlène heeft de voorbije tijd veel gewicht verloren, waardoor ze extra kwetsbaar is voor andere ziektes zoals corona of de griep. Vandaar dat ze opgenomen is in een kliniek.”

