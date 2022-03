“Prinses Charlène is eindelijk weer in Monaco”

Royalty Prins Harry krijgt Nederland­se les voor Invictus Games: “Ik ben zot op stroopwa­fels”

Prins Harry heeft een lesje Nederlands gekregen van het Nederlandse team van de Invictus Games. Het internationale sporttoernooi deelde een video op Twitter waarin te zien is dat de prins onder meer het woord ‘stroopwafel’ leert en gehuld gaat in een oranje outfit. De prins is de initiatiefnemer van het sporttoernooi voor militairen die tijdens missies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt. De prins bezoekt in april het evenement, dat dit keer in Den Haag doorgaat.

19:39