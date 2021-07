Prinses Charlène: “Ik keer pas in oktober weer terug naar Monaco”

Royalty Het sprookje is voorbij: daarom leven prins Albert en prinses Charlene van Monaco al maanden­lang gescheiden

10 juli Prins Albert II van Monaco (63) en zijn echtgenote -Charlene Wittstock (43) hebben hun tiende huwelijksverjaardag niet gevierd. Charlene verblijft namelijk al maandenlang in haar geboorteland Zuid-Afrika, terwijl Albert is achtergebleven in Monaco met hun tweeling Jacques en Gabriella (6). Volgens diverse media is het sprookje voorbij. Charlene is naar verluidt niet van plan om terug te -keren naar het prinsendom, en dit is de reden.