Prinses Charlene geeft zeldzaam interview: “Stap voor stap benader ik de toekomst”

Charlene was vorig jaar maandenlang van het toneel verdwenen. Ze moest meerdere keren geopereerd worden, nadat ze een oor-, neus- en keelontsteking opliep in Zuid-Afrika. Bovendien was ze nog maar net weer thuis in Monaco, toen ze alweer naar Zwitserland reisde. Daar liet ze zich in een gespecialiseerde kliniek opnemen met uitputtingsproblemen.

Ondertussen heeft Charlene een lange weg afgelegd. “Ik zou eerst willen zeggen dat ik me vandaag zoveel beter voel dan de afgelopen jaren”, vertelt ze in de lokale krant. “Ik voel minder pijn en veel meer energie. Ik zet mijn herstel verder en blijf mezelf weer in balans brengen. Het zal nog even duren, maar ik ben tevreden. Mijn familie en degenen van wie ik hou, zijn mijn rots. Ik benader de toekomst, stap voor stap, dag voor dag.”

De afgelopen weekte maakte Charlene verassend vaak haar opwachting tijdens koninklijke activiteiten in het vorstendom. Regelmatig nam ze ook haar twee kinderen Jacques en Gabriella mee, die volgens Charlene veel groei doormaken. “Het zijn nog maar kinderen, maar ze beginnen hun rol te begrijpen. Ze gaan graag met ons mee en samen met Albert volbrengen we de missies graag met z’n vieren. Familie-eenheid is belangrijk voor ons”, zegt ze. “Het zijn twee kinderen die hun eigen taal hebben en elkaar begrijpen. Ze houden van elkaar en beschermen elkaar. Jacques en Gabriella hebben een unieke band.”

