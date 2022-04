Prinses Charlene deelt foto's van zichzelf met prins Albert en kinderen

Op één van de foto’s is Charlene te zien in de paleistuin, samen met Albert en de tweeling prinses Gabriella en prins Jacques (7). “Vrolijk Pasen", klinkt het in het onderschrift dat bij de foto hoort. Haar volgers zijn alvast dolenthousiast over de foto en complimenteren Charlene. “Ik hoop dat het goed met je gaat. Blijf bij je kinderen: zij zijn het beste medicijn” en “Vrolijk Pasen. Je bent een prachtige vrouw”, zijn slechts enkele van de vele positieve reacties.

Volgens het Australische tijdschrift ‘Who’ werd Charlene op 21 maart gezien op de luchthaven van Nice in Frankrijk, waar ze aan boord zou gestapt zijn van een privévliegtuig. Of de prinses effectief vertrokken is en wat haar bestemming precies was, is niet bekend. Het Prinselijk Paleis heeft geen officiële verklaring afgelegd over deze beweringen. Ondertussen is de echtgenote van prins Albert echter weer bij haar gezin en daar geniet ze - aan de foto’s te zien - duidelijk met volle teugen van.