Prinses Beatrix (85) geopereerd na polsbreuk door skiën

RoyaltyPrinses Beatrix (85) heeft afgelopen vrijdag bij het skiën in het Oostenrijkse Lech haar pols gebroken. Zij is inmiddels aan haar breuk geopereerd en naar Nederland teruggekeerd, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Beatrix verkeert verder in goede gezondheid en zal thuis van haar breuk herstellen. Het reeds geplande bezoek van de prinses aan de viering van het 160-jarig bestaan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek op vrijdag 24 februari wordt uitgesteld.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De prinses, bijna tien jaar geleden teruggetreden als koningin, ontbrak vorige week bij het verjaardagsfeest van haar zus prinses Margriet in Apeldoorn, vanwege haar wintersportvakantie. Meestal vergezelt ze niet alleen haar zoons koning Willem-Alexander en prins Constantijn en hun gezinnen in de voorjaarsvakantie, maar is ze één of twee weken eerder ook met prinses Mabel en kleindochters Luana en Zaria in de Oostenrijkse sneeuw te vinden.

Nog erg actief

In de bergen boven het Alpendorp waar de Oranjes al decennialang op wintersport gaan, kwam prins Friso elf jaar geleden in een lawine terecht. Een jaar later overleed Beatrix’ middelste zoon aan de gevolgen van dit ongeval. Zijn gezinsleden zijn altijd in Londen blijven wonen, waar de voorjaarsvakantie eerder valt dan in Nederland.

Ondanks haar relatief hoge leeftijd sport prinses Beatrix nog regelmatig. In de winter skiet ze dus, dorpsgenoten in Lage Vuursche zien haar ook wel paardrijden in de bossen rond kasteel Drakensteyn, waar ze sinds haar abdicatie woont. Het graf van prins Friso, op het kerkhof bij de Stulpkerk, grenst aan het terrein van zijn moeder.

LEES OOK: