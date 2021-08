“Prinses Beatrice wil Londen verlaten en naar het platteland verhuizen”

Royalty Sarah Ferguson doet boekje open over koninklij­ke vetes, prinses Diana en prins Andrew: “We wonen nog steeds samen”

26 juli Ooit was ze zelf het onderwerp van alle spot, maar vandaag bevindt Sarah ‘Fergie’ Ferguson (61) zich in een positie om zich uit te laten over de koninklijke vetes in Buckingham Palace. Wat zou haar ‘beste vriendin’ Diana hebben gedacht over het gekibbel tussen William en Harry? Zou ze Meghan Markle hebben gemogen? En is haar ex-man en huisgenoot Andrew echt zo’n griezel als men in de media beweert? Een openhartige getuigenis van een uitgespuwd icoon dat als geen ander snapt wat haar familie nu meemaakt.