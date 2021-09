Prinses Beatrice bevallen van dochtertje

Royalty Net sluit zich rond prins Andrew: misbruik­zaak valt niet te ontlopen nu Brits gerechts­hof zich mengt

16 september De Britse prins Andrew (61) krijgt een tegenvaller te verduren in de misbruikzaak die tegen hem werd aangespannen in de Verenigde Staten. Een Brits gerechtshof heeft zich volgens verschillende media bereid getoond om de zoon van koningin Elizabeth formeel te informeren over de zaak als dat noodzakelijk blijkt. Concreet wil dat zeggen dat het Britse gerechtshof de dagvaarding van de prins wil overnemen, als de twee partijen in de VS er onderling niet zouden uitkomen.