Prinses Astrid breekt ruggenwervel

Bij een fysieke inspanning heeft prinses Astrid een ruggenwervel gebroken. Wat er precies gebeurd is, is niet bekendgemaakt. Maar door de breuk zal prinses Astrid de activiteiten in haar agenda de komende weken moeten uitstellen. Dat meldt het paleis vrijdag.

Donderdag raakte bekend dat er in de koninklijke familie iemand besmet is geraakt met corona. “Naar aanleiding van een bevestigd Covid-19-geval binnen de Koninklijke Familie hebben Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin besloten om uit voorzorg hun contacten in de komende dagen te beperken, in overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften”, klinkt het in een statement. “De activiteiten op de agenda van de Koning en de Koningin deze week en volgende week worden daarom uitgesteld of afgelast.”

Een bron bevestigt aan Belga dat het om een besmetting gaat bij één van de jongste kinderen van het koningspaar. De koning en de koningin zelf ondergingen al een PCR-test, waarvan de resultaten negatief waren. De koning is bovendien ook gevaccineerd tegen het virus.

